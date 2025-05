Witkoff e Rubio ai colloqui tra Mosca e Kiev in Turchia | Zelensky | Pronti a ogni tipo di negoziato per arrivare alla pace

Witkoff e Rubio partecipano ai colloqui tra Mosca e Kiev in Turchia, mentre Zelensky si dichiara pronto a ogni tipo di negoziato per raggiungere la pace. Tuttavia, il Cremlino non ha ancora rivelato la composizione della delegazione russa che affronterà quella ucraina, creando incertezze sulle dinamiche del confronto diplomatico.

Il Cremlino ha fatto sapere di non poter ancora rendere nota la composizione della delegazione russa che tratterà con la controparte ucraina

'Witkoff e Rubio saranno a colloqui Mosca-Kiev venerdì'

L'inviato di Donald Trump Steve Witkoff e il segretario di Stato Usa Marco Rubio si recheranno a Istanbul venerdì 16 maggio per i colloqui tra Russia e Ucraina.

Witkoff e Rubio ai colloqui tra Mosca e Kiev in Turchia | Zelensky: "Pronti a ogni tipo di formato"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.176. Alla vigilia dei negoziati diretti a Istanbul, il Cremlino ha fatto sapere di non poter ancora rendere nota la composizione della delegazione russa

Una sedia vuota. Witkoff e Rubio a Istanbul con Zelensky, la Russia gioca a nascondino

L'appuntamento, chiesto dalla Russia, segna i primi negoziati diretti con l'Ucraina dalla primavera del 2022.

