windtre e sirti digital solutions al fianco del comune di crispiano per una transizione digitale sostenibile

ROMA – WindTre e Sirti Digital Solutions, System Integrator del Gruppo Sirti attivo nel campo dei servizi digitali e di cybersecurity, hanno partecipato al Festival della Sostenibilità – Agenda 2030, organizzato in collaborazione con il Comune di Crispiano. L'iniziativa mira a sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, contribuendo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In quest'occasione è stata presentata la piattaforma digitale realizzata per la municipalità di Crispiano, che integra su un unico cruscotto la sicurezza fisica dei cittadini con il monitoraggio del rischio meteorologico localizzato, utilizzando algoritmi sofisticati e specializzati.