What are EU doing? | al polo di Novoli le domande degli studenti agli europarlamentari

Il 16 maggio, al campus di Scienze sociali dell’Università di Firenze a Novoli, si svolgerà l'evento "What are EU doing?", dove gli studenti potranno porre domande agli europarlamentari. Un'importante occasione di dialogo e confronto per rafforzare la democrazia, affrontando temi cruciali come la disinformazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni nelle decisioni europee.

Firenze, 14 maggio 2025 – Una mattinata per ascoltare, capire, confrontarsi. Una palestra di democrazia, dal vivo. Venerdì 16 maggio, al campus di Scienze sociali dell’Università di Firenze a Novoli, si terrà l’incontro "What are EU doing? Le domande dei giovani agli europarlamentari tra disinformazione, autocrazie e difesa", un appuntamento pensato per dare voce alle nuove generazioni e offrire loro l’opportunità di dialogare con chi ci rappresenta a Bruxelles. L’evento, promosso dalle Scuole di Scienze politiche e Giurisprudenza di Unifi con il supporto dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e della rappresentanza in Italia della Commissione europea, sarà trasmesso anche in diretta streaming e si svolgerà nell’aula 018 dell’edificio D6 del campus universitario di Novoli, con inizio alle 10,30. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "What are EU doing?”: al polo di Novoli le domande degli studenti agli europarlamentari

