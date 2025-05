Welfare Tassinari Forza Italia | L’assistenza ai non autosufficienti non può gravare sugli over 65

L'ipotesi della Regione Emilia-Romagna di far gravare il costo dell'assistenza ai non autosufficienti sugli over 65 suscita grande allerta. Tale misura potrebbe danneggiare una delle categorie più vulnerabili, già provata da numerose difficoltà economiche e sanitarie. È cruciale garantire un welfare equo e sostenibile, senza ulteriori oneri per chi ha già dato tanto alla società.

"L'ipotesi allo studio della Regione Emilia-Romagna di introdurre un contributo economico a carico degli over 65 per l'assistenza ai non autosufficienti desta forte preoccupazione. Parliamo di una misura che rischia di incidere su una delle fasce più fragili della popolazione, che ha già.

