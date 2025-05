Weekend splende il sole ma ecco dove i temporali faranno paura

Il weekend si preannuncia soleggiato e stabile su gran parte d’Italia, ma attenzione ai temporali in arrivo! Roma vivrà un fine settimana di bel tempo, mentre alcune zone del Centro-Nord e del Sud potrebbero dover affrontare instabilità a causa di residui di aria fresca. Scopri di più sulle previsioni meteorologiche nel nostro articolo.

Roma - Il fine settimana sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma residui di aria fresca porteranno instabilità localizzata su alcune aree del Centro-Nord e del Sud. Articolo: Il fine settimana che si apre sull'Italia sarà segnato da una netta prevalenza di sole e condizioni meteorologiche più stabili, dopo il passaggio perturbato di giovedì e venerdì. Le recenti piogge, in alcuni casi anche di forte intensità, stanno lasciando spazio a un progressivo miglioramento grazie all'allontanamento del vortice depressionario nordafricano, che si sposterà verso l'Europa orientale. A subentrare sarà l'anticiclone iberico, che inizierà ad espandere la sua influenza anche sulla nostra Penisola, garantendo giornate più asciutte e temperature in lieve rialzo. Tuttavia, non sarà una stabilità piena. Il campo barico si manterrà moderatamente alto, con i massimi pressori posizionati a ovest dell'Italia, e questo permetterà ancora infiltrazioni di aria fresca settentrionale legate alla persistente.

