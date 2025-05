Weekend a Frosinone e provincia cosa fare sabato 17 e domenica 18 maggio

Scopri cosa fare nel weekend a Frosinone e provincia sabato 17 e domenica 18 maggio! Un fine settimana movimentato con eventi per tutti: famiglie, bambini e adulti. Non perdere la rassegna letteraria "Libri di Primavera" ad Arce, che per il 2025 offre sette imperdibili incontri con autori, artisti e protagonisti del mondo della cultura.

Un fine settimana ricco di eventi per tutti i gusti, per grandi, famiglie e bambini. Seguite i nostri consigli! "Libri di primavera" Torna anche per il 2025 la rassegna letteraria "Libri di Primavera" ad Arce.Sette imperdibili appuntamenti con autori, artisti e protagonisti della.

