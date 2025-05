Webuild | Ordini 2025 raggiungono 5 miliardi forte posizione in mercati strategici

Nel 2025, Webuild celebra un traguardo significativo con nuovi ordini che raggiungono i 5 miliardi di euro. Di questi, 220 milioni sono stati già assegnati, mentre il resto proviene da contratti in fase avanzata, evidenziando la solida posizione del gruppo nei mercati strategici e il suo potenziale nell’assegnazione futura di progetti cruciali.

Il totale dei nuovi ordini dall'inizio del 2025 di Webuild ammonta a 5 miliardi, di cui 220 milioni sono già stati formalmente assegnati, mentre la restante parte è composta da contratti in fase avanzata di finalizzazione in cui il gruppo è miglior offerente o ben posizionato per l'assegnazione del contratto. La pipeline commerciale di breve termine del gruppo ammonta a 162 miliardi e include gare presentate e in attesa di aggiudicazione per oltre 34 miliardi. Il Gruppo continua a monitorare attentamente le opportunità su mercati strategici come Europa, Australia, Nord America e Medio Oriente, dove "gode di un forte posizionamento competitivo e dove la domanda di infrastrutture è sostenuta da rilevanti programmi di investimento", spiega Webuild in una nota. L'evoluzione dell'attività commerciale e del business nei primi mesi dell'anno, nonché l'ammontare e la qualità del backlog ordini, consentono di confermare la guidance finanziaria per il 2025, che prevede ricavi superiori a 12,5 miliardi ed un margine operativo lordo (Ebitda) maggiore di 1,1 miliardi.

