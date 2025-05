Warner Bros annuncia che la piattaforma di streaming Max ritornerà al suo nome originale

Warner Bros Discovery ha annunciato che la piattaforma di streaming Max tornerà al suo nome originale, HBO Max. Questa decisione segna un ritorno alle radici del brand, precedentemente rimosso due anni fa. Con questo cambio, l'azienda punta a rafforzare l'identità del servizio e richiamare l'eredità di qualità associata a HBO.

Warner Bros Discovery ha svelato il ritorno di HBO Max; la piattaforma di streaming aveva rimosso il riferimento alla tv via cavo due anni fa. Warner Bros Discovery ha annunciato che la piattaforma di streaming Max cambierà nuovamente nome e ritornerà a essere HBO Max. Il brand originale era stato cambiato circa due anni fa e due mesi fa, invece, il logo della piattaforma era stato cambiato per ricordare maggiormente quello della tv via cavo. Il ritorno al passato In un comunicato stampa Warner Bros Discovery ha annunciato: "Ritornare al brand HBO in HBO Max farà compiere ulteriormente al servizio dei passi in avanti e amplificherà l'unicità che gli abbonati possono attendersi dall'offerta. Si tratta inoltre di una dimostrazione della volontà di WBD di mantenere

