Vuole giocare un po' ? Qui meglio di no Sinner incontra Leone XIV

Il numero uno del tennis mondiale, il nostro connazionale Jannik Sinner, è stato ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV. Il tennista era accompagnato dalla sua famiglia. "Ecco la pallina, vuole giocare un po'?". Così Sinner a Papa Leone XIV nel corso dell'incontro in Vaticano. Il Pontefice, in un clima di serenità, ha risposto: "Qui meglio di no" e poi ha aggiunto "a Wimbledon mi lascerebbero". Insieme a Sinner e ai suoi genitori, da Papa Leone XIV è arrivata in visita anche una delegazione della Federtennis. Presente il presidente FITP Angelo Binaghi, con la sua famiglia. Nei giorni scorsi, al termine di un incontro con i giornalisti, Papa Leone XIV - grande appassionato di tennis - aveva risposto così a chi gli chiedeva di organizzare una partita di beneficenza: "Certo va bene", aveva detto il Pontefice. 🔗Leggi su Iltempo.it