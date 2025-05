Vuoi giocare in serie C? Dammi 30mila euro | Salvatore Bagni incastrato dalle Iene

Salvatore Bagni, ex calciatore di Inter e Napoli, è al centro di una controversia dopo le rivelazioni delle Iene. "Noi andiamo sempre sul cash, a meno di 30mila euro non facciamo niente", ha dichiarato, scatenando polemiche sul suo operato come scout di giovani talenti. Ma dietro il suo business potrebbero nascondersi pratiche discutibili...

"Noi andiamo sempre sul cash, a meno di 30mila euro non facciamo niente". A parlare è Salvatore Bagni, ex calciatore di Inter e Napoli, che da quando si è ritirato ha avviato con il figlio un'attività di scouting per cercare giovani promesse del calcio. Ma dietro questo business ci sarebbero. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - "Vuoi giocare in serie C? Dammi 30mila euro": Salvatore Bagni incastrato dalle Iene

