Nel controverso mondo del calcio, il sogno di diventare calciatore professionista potrebbe essere a portata di mano, ma a un costo. Un'inchiesta de "Le Iene" ha accusato Salvatore Bagni, ex difensore di Inter e Napoli, di orchestrare un giro d'affari in cui bastano 30.000 euro per accedere alla Serie C, sollevando interrogativi etici sullo sport.

Basta pagare e tutti possono diventare calciatori professionisti. Questa è la tesi del programma tv Le Iene, che ha realizzato un servizio sul giro di affari che coinvolge Salvatore Bagni, ex difensore di Inter e Napoli, accusato di gestire una rete di scouting a pagamento che faceva in modo che un giocatore potesse entrare nella Primavera di una squadra professionistica tramite il pagamento di una specifica somma di denaro. Nel servizio viene mostrato l’incontro tra l’inviato Luca Sgarbi, che si è spacciato per il fratello di un calciatore, e lo stesso Bagni avvenuto di nascosto in un parcheggio. L’accordo, stando alla ricostruzione de Le Iene, avrebbe previsto un compenso di 30mila euro a Bagni per aver trovato una squadra di Serie C a un giovane calciatore sconosciuto. Il tutto, in accordo con il direttore sportivo della Vis Pesaro, Michele Menga, a cui sarebbero andati altri 20mila euro. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vuoi fare il calciatore? Basta pagare: “30mila euro per giocare in Serie C”. Le accuse a Salvatore Bagni

