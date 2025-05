Voto di scambio 22 imputati tra cui l' ex consigliere Maffei e suo padre | Rosa Barone prima teste del processo

Inizia oggi il dibattimento presso il Tribunale di Foggia sul presunto voto di scambio che ha coinvolto le consultazioni elettorali comunali del 2019 e regionali del 2020. Tra i 22 imputati figurano l'ex consigliere Ludovico Maffei e suo padre, Danilo Maffei, con Rosa Barone, prima testimone del processo.

Aperto dinanzi al Collegio F (presidente Dello Iacovo) del Tribunale di Foggia il dibattimento del processo sul presunto voto di scambio avvenuto alle consultazioni elettorali delle Comunali 2019 e Regionali 2020. Il procedimento vede come imputati Ludovico Maffei e suo figlio Danilo, ex.

