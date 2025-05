Von der Leyen Baronessa Rossa | vuole il Green Deal ma usa il jet privato

La baronessa rossa von der Leyen promuove il Green Deal, ma si fa trasportare in jet privato. Gli ambientalisti sembrano esigere sacrifici altrui, mentre rifiutano di abbandonare le proprie comodità costose, finanziate con le tasse dei cittadini europei. La tanto decantata rivoluzione turbo-green appare allora una contraddizione, dove le parole si scontrano con le azioni.

Ambientalisti con il fondoschiena (e il portafogli) degli altri. Moralisti a tempo pieno, maldisposti però a rinunciare alle proprie, costose comodità. Soprattutto a quelle pagate con i denari prelevati dalle tasse dei cittadini del Vecchio Continente. Che la millantata rivoluzione turbo-green fosse solo un delirio ideologico, lo abbia detto e scritto molte volte. Ieri abbiamo scoperto come gli stessi che auspicavano cittadini costretti a spostarsi solo con le auto elettriche (magari prodotte in Cina) e obbligati a spendere almeno settantamila euro per il cappotto termico nelle proprie case siano avvezzi all'uso di aerei privati anche per spostamenti inferiori ai duecento chilometri. Venerdì scorso il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa e il presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, hanno utilizzato un volo da Bruxelles a Lussemburgo, per una distanza di poco meno di 200 chilometri. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Von der Leyen Baronessa Rossa: vuole il Green Deal ma usa il jet privato

Su questo argomento da altre fonti

Von der Leyen Baronessa Rossa: vuole il Green Deal ma usa il jet privato

Scrive iltempo.it: Ambientalisti con il fondoschiena (e il portafogli) degli altri. Moralisti a tempo pieno, maldisposti però a rinunciare alle proprie, costose ...

Von der Leyen sotto accusa, in arrivo verdetto sul Pfizergate

Riporta ansa.it: Mercoledì 14 la giustizia Ue si pronuncerà in primo grado sul ricorso presentato dal New York Times che, nel pieno della pandemia, si vide negare l'accesso agli sms scambiati tra la presidente della ...

Vannacci striglia Ursula in aula “Pace? Sedetevi al tavolo, non fate come von der Leyen”

Segnala informazione.it: Il Parlamento europeo si è riunito in plenaria dopo un mese colmo di novità in ambito internazionale. Ursula von der Leyen è intervenuta parlando dell’Ucraina. In Europarlamento, a Strasburgo, si riun ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ue - Weber: Von der Leyen solida - serve stabilità

Lo sottolinea il presidente del Ppe e capogruppo Manfred Weber, a margine di una riunione del gruppo al Parlamento Europeo a Bruxelles.