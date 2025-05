Volontariato e assistenza socio-sanitaria 26 gli encomi tributati dalla Regione Marche

A Palazzo delle Marche, si è celebrata una nuova cerimonia di encomi da parte dell'Assemblea legislativa, riconoscendo l’impegno di 26 volontari nel settore del volontariato e dell'assistenza socio-sanitaria. Il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, e il vicepresidente Maurizio Mangialardi hanno testimoniato l’importanza di queste figure per la comunità marchigiana.

ANCONA – Nuova cerimonia a Palazzo delle Marche per gli encomi dell'Assemblea legislativa. Protagonisti questa volta sono stati il mondo del volontariato e quello dell'assistenza socio-sanitaria. Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini e il vicepresidente Maurizio Mangialardi hanno.

