Volley Club Cesena ai playoff | sfida decisiva contro Marsala per la promozione in A2

Il Volley Club Cesena è pronto per la sfida decisiva contro Marsala, un match cruciale per la promozione in A2. Dopo un anno di impegni, sacrifici, vittorie e rinascite, la squadra è ai blocchi di partenza dei playoff, dove lo spirito agonistico si fa vivo e ogni punto può cambiare il destino. Pronti a dare il massimo!

Un anno di impegni, di sacrifici, di vittorie, di cadute e di rinascite. Un anno sempre ai cento all’ora, lottando con gli artigli per essere qui, ora. Ai blocchi di partenza dei playoff. Perché i playoff sono l’anima dello sport: è quando si cambia faccia, quando si sale di colpi, quando il gioco è diverso, quando ogni cosa vale tutto. Il Volley Club griffato Elettromeccanica Angelini Cesena entra nella sua seconda post season consecutiva, con la determinazione di chi promette di vendere carissima la pelle. Si parte sabato 17 alle 15 contro Marsala, in palio c’è la A2 femminile e coach Cristiano Lucchi scalda il motore. "Abbiamo affrontato un’annata difficilissima, zeppa di imprevisti, tra infortuni e addii a metà stagione di due giocatrici (Missiroli e Melandri, ndr), abbiamo risposto disputando un girone di ritorno ‘mostruoso’, passato a recuperare punti e a inseguire un sogno che a metà campionato pareva impossibile". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley Club Cesena ai playoff: sfida decisiva contro Marsala per la promozione in A2

