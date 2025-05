volata eurovision gabry urla tutta l italia san marino in finale

In un'atmosfera carica di emozioni, Gabry ha fatto esplodere l'energia italiana all'Eurovision, portando San Marino in finale. Con l'invito a "Fate l’amore, non la guerra", il concorso si è rivelato un trionfo di musica e passione, ma non senza polemiche: la BBC ha reagito a testi controversi, creando un mix esplosivo di melodie e provocazioni.

Fate l’amore, non la guerra. non la guerra. E, soprattutto, cantate. Qualcuno a Basilea ha un po’ frainteso lo spirito delle cose mettendo fra le pieghe di alcune canzoni in gara espressioni che hanno fatto rizzare i capelli alla Bbc, in prima fila nel chiedere alla rappresentante maltese Miriana Conte di cambiare il testo della sua Serving perché quel “kant” ha una pericolosa assonanza con un volgarissimo termine inglese usato per indicare il sesso femminile. E che dire delle prurigini scatenate dal “vengo vengo” reiterato dalla procace finlandese Erika Vikman in Ich Komme (“Io vengo”, presente indicativo da non intendere propriamente come moto a luogo) o la “sbattimi bene” che l’australiano Go-Jo snocciola nella sua Milkshake Man. "Certi pezzi non vincono di sicuro il Premio Metafora Velata 2025 e in una somma di culture come questa manifestazione ciascuno li giudica a suo modo" ammette Gabriele Corsi, conduttore con BigMama di questa edizione sulle reti Rai. 🔗Leggi su Quotidiano.net