Vladimir Putin ha deciso | non va in Turchia a trattare con l’Ucraina per la pace Sfuma l’incontro con Trump e Zelensky | chi ci sarà per Russia e Usa

Vladimir Putin ha annullato la sua partecipazione ai negoziati di pace con l'Ucraina previsti a Istanbul il 15 maggio, delegando invece Vladimir Medinsky a rappresentare la Russia. Questo sviluppo fa svanire l'incontro tra Trump e Zelensky, lasciando aperte interrogativi sulle future dinamiche tra Russia e Stati Uniti. Chi saranno i nuovi protagonisti di questo delicato confronto?

Non ci sarà Vladimir Putin ai negoziati di pace con l’Ucraina previsti da giovedì 15 maggio a Istanbul. Il presidente russo ha deciso di inviare Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura e attuale consigliere di Putin. Sarà lui a guidare la delegazione russa nei negoziati. Oltre a Putin, non ci sarà neanche il ministro degli Esteri Serghei Lavrov. Per Medinsky si tratta di un ritorno. L’ex ministro russo aveva avuto un ruolo di primo piano anche negli ultimi negoziati diretti con l’Ucraina. Trattative che si tennero sempre in Turchia nel 2022. Zelensky da Erdogan. L’Ucraina dovrebbe invece essere rappresentata ai massimi livelli con il presidente Volodymyr Zelensky, che ha ribadito di voler essere presente a Istanbul. Da giorni Kiev sfidava il capo del Cremlino, perché mostrasse con la sua presenza in Turchia quanto tenesse al raggiungimento di un accordo di pace. 🔗Leggi su Open.online