vivere in un sogno firenze a palazzo serristori 12 appartamenti super lusso ecco quanto costano

Vivere in un sogno a Firenze è ora possibile: Palazzo Serristori, dopo un attento restauro di quattro anni, offre dodici appartamenti di super lusso affacciati sul Lungarno. Con l'arrivo dell'autunno, i primi proprietari potranno godere di uno dei più affascinanti angoli della città, unendo eleganza moderna e storia. Scopriamo insieme i costi di questo esclusivo progetto.

Firenze, 14 maggio 2025 – In autunno i primi proprietari cominceranno ad affacciarsi dalle finestre e dai balconi del Lungarno. Dopo un meticoloso intervento di restauro durato quattro anni, Palazzo Serristori è infatti pronto per essere abitato. I dodici appartamenti di super lusso nel cuore della città sono già stati quasi tutti venduti da Lionard Luxury Real Estate per conto della proprietaria LDC Hotels & Residences, che ha coniugato l’identità storica dell’edificio con le esigenze dell’abitare contemporaneo, preservandone il fascino e i dettagli architettonici originali. Sul centrale salone delle feste, tra affreschi, stucchi e decori, si affacciano i dodici appartamenti, che variano fra i 150 e i 500 metri quadrati, del valore fra i 4 e i 15 milioni di euro, ognuno con qualche particolarità e «cimelio» storico. 🔗Leggi su Lanazione.it