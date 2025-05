' Vivere di turismo' presentazione del festival dedicato al settore extralberghiero

Vivere di turismo torna con la terza edizione del festival dedicato all’ospitalità extralberghiera, intitolata "Cittadini ospitali. La nostra ospitalità genera cambiamento". Il 19 e 20 novembre 2025, al Palacongressi di Rimini, esperti e professionisti del settore si riuniranno per esplorare nuove opportunità e best practices, contribuendo a un turismo sostenibile e inclusivo.

“Cittadini ospitali. La nostra ospitalità genera cambiamento”. È questo il concept della terza edizione del Vivere di turismo festival, il più grande evento d’Italia dedicato all’ospitalità extralberghiera, in programma al Palacongressi di Rimini il 19 e 20 novembre 2025. “Nel turismo. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - 'Vivere di turismo', presentazione del festival dedicato al settore extralberghiero

L’umbria come meta da vivere con calma e autenticità per il turismo esperienziale dell’estate 2025

Si legge su gaeta.it: L’Umbria presenta la campagna turismo esperienziale estate 2025 a Milano con Simona Meloni, puntando su cammini, borghi, prodotti locali e sostenibilità per un viaggio lento e autentico.

Popsophia 2025: un festival che unisce cultura e turismo ad Ancona

Segnala gaeta.it: Attraverso pacchetti turistici curati, il festival intende attrarre visitatori da ogni parte d’Italia, portando avanti un progetto che combina filosofia pop e itinerari artistici. Collaborazione tra ...

Turismo, l’Umbria in tutti i sensi: "Esperienze autentiche: si vive bene. Da terra di passaggio a scelta di vita"

Da msn.com: L’assessore Meloni ha lanciato a Milano la campagna promozionale per l’estate 2025 "Si tocca la storia viva delle nostre tradizioni, si guarda lontano da crinali che sanno di libertà".

