Vittorio Veneto il centro di Serravalle chiude al traffico per la Notte dei musei

Vittorio Veneto si prepara a un weekend straordinario con la Notte europea dei musei e le celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione. Sabato 17 maggio, dalle 20 a mezzanotte, il centro di Serravalle si trasformerà in un'isola pedonale, offrendo un'opportunità unica per godere di eventi culturali e festeggiamenti.

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti a Vittorio Veneto con la Notte europea dei musei e le celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione. Nella serata di sabato 17 maggio, dalle ore 20 fino a mezzanotte, il centro di Serravalle diventerà una grande isola pedonale per consentire ai tanti. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Vittorio Veneto, il centro di Serravalle chiude al traffico per la Notte dei musei

