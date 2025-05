Vittorio Mascioni esordisce al Salone del Libro con Imperfezioni emotive

Vittorio Mascioni debutta al Salone del Libro di Torino con "Imperfezioni emotive", un romanzo che esplora le complessità della condizione umana attraverso il mantra del protagonista: "Siamo pieni di imperfezioni evoluzionistiche". L'incontro si svolgerà giovedì 15 maggio (ore 15, Spazio Dialoghi di Services4Media, Padiglione 3, Stand R), promettendo spunti di riflessione profondi e coinvolgenti.

Torino, 14 maggio 2025– "Siamo pieni di imperfezioni evoluzionistiche", ripete come un mantra il protagonista di "Imperfezioni emotive", romanzo d'esordio di Vittorio Mascioni che arriva al Salone del Libro di Torino giovedì 15 maggio (ore 15, Spazio Dialoghi di Services4Media, Padiglione 3, Stand R17-Q18). Una frase che riassume non solo la trama di un amore tormentato dalla gelosia patologica, ma anche la visione sociale e politica dell'autore. Mascioni, 47enne imprenditore e artista poliedrico, non si limita infatti a esplorare le dinamiche sentimentali, ma utilizza il suo romanzo edito da S4M Edizioni come piattaforma per una critica feroce alla società contemporanea, ai suoi valori e alle sue contraddizioni. "Il romanzo non è solo una storia d'amore tormentata," spiega Maurizio Ferretti, editor di S4M Edizioni.