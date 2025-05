Vittoria schiacciante del Partito socialista di Edi Rama alle elezioni in Albania

Il Partito socialista di Edi Rama ha conquistato una schiacciante vittoria alle recenti elezioni in Albania, ottenendo il 52,1% dei voti e assicurandosi così il quarto mandato consecutivo. I risultati ufficiali, rilasciati nella tarda serata di ieri, evidenziano un netto distacco rispetto all'alleanza di opposizione, ferma al 34,2%.

Il Partito socialista del primo ministro albanese Edi Rama ha ottenuto un'ampia vittoria alle elezioni parlamentari, assicurandosi il suo quarto mandato. Secondo i risultati ufficiali diffusi nella tarda serata di ieri, i socialisti hanno ottenuto il 52,1% dei voti contro il 34,2% dell'alleanza dei partiti d'opposizione guidata da Sali Berisha. I voti della diaspora non sono ancora stati conteggiati, ma già secondo i risultati parziali Rama era in testa anche in questo caso. Secondo le proiezioni, il Partito socialista potrebbe avere più parlamentari rispetto alle elezioni del 2021. All'epoca aveva ottenuto 74 seggi sui 140 dell'assemblea. Il voto è stato dominato dalla competizione tra il tre volte premier Rama, 60 anni, che ha concentrato la sua campagna sull' integrazione europea, e il candidato di destra Berisha del Partito democratico d'Albania. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vittoria schiacciante del Partito socialista di Edi Rama alle elezioni in Albania

