Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio insieme a Cannes | sono la coppia glamour dell’evento

Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio hanno catturato l'attenzione al Festival di Cannes, emergendo come la coppia glamour dell'evento. Sebbene non abbiano sfilato insieme sul red carpet, sono stati avvistati durante la cerimonia di apertura, lasciando i fan entusiasti. Scopri di più sulla loro presenza e sul fascino che emanano.

La coppia non si è mostrata insieme sul red carpet, ma sono stati avvistati alla cerimonia cerimonia di apertura. 🔗Leggi su Fanpage.it

Leonardo DiCaprio a Cannes 2025: sul red carpet con DeNiro (ma senza Vittoria Ceretti). L'arrivo misterioso in aeroporto

Lo riporta vogue.it: Leonardo DiCaprio, impeccabile in uno smoking nero e papillon, ha consegnato la Palma d’Oro onoraria a Robert De Niro durante la cerimonia d’apertura del 78° Festival di Cannes 2025, il 13 maggio 2025 ...

Leonardo DiCaprio in incognito al Met Gala con Vittoria Ceretti

Scrive amica.it: Per la prima volta al Met Gala 2025 c'era anche Leonardo DiCaprio: ha accompagnato Vittoria Ceretti in incognito. Il video di Amica.it ...

