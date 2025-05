VitignoItalia Oltre 12 mila visitatori | Napoli racconta l’Italia del Vino tra masterclass di alto livello e incontri internazionali

VitignoItalia ha attirato oltre 12 mila visitatori a Napoli, celebrando l'eccellenza del vino italiano attraverso tre giorni di masterclass di alto livello e incontri internazionali. La Stazione Marittima si è trasformata in un vivace palcoscenico per scoprire le meraviglie enologiche dello Stivale, con produttori e consorzi protagonisti di un'inarrestabile festa del vino.

Si è chiusa con successo la tre giorni dedicata all’eccellenza del vino italiano. Anche quest’anno VitignoItalia ha reso la Stazione Marittima di Napoli palcoscenico rappresentativo del vino d’eccellenza con un percorso di degustazione che ha abbracciato tutto lo Stivale. Dai produttori e i Consorzi campani, alle realtà enologiche più apprezzate di tutto il Paese, per oltre 250 aziende che hanno attratto 12.000 visitatori, tra appassionati e operatori del settore. Un pubblico selezionato che, oltre all’interesse riscontrato dalle cantine, ha mostrato grande partecipazione alle decine di incontri in programma, occasioni per approfondire i terroir e i vini più interessanti delle diverse regioni, tra il dialogo con i produttori e verticali di diverse annate. “Un’edizione dinamica, capace di coinvolgere e appassionare sia il grande pubblico che gli addetti ai lavori, lasciandoci più che ottimisti in vista della prossima edizione che sarà la ventesima e che festeggeremo con un evento ricco di sorprese e novità – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – Anche quest’anno abbiamo dato particolare risalto alle cantine della nostra regione, sempre più al centro dei riflettori internazionali; ma come sempre VitignoItalia ha dato il giusto spazio a tutte realtà del vino italiano. 🔗Leggi su Ildenaro.it

