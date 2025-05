Vitamina D | anche in estate potremmo averne bisogno Ecco perché

Anche in estate, la vitamina D è fondamentale per la nostra salute. Sebbene sia conosciuta come la “vitamina del sole”, molti trascurano l'importanza di mantenerne livelli adeguati nei mesi estivi. Questa vitamina gioca un ruolo cruciale nel sostenere ossa, muscoli e sistema immunitario, rendendo necessaria un'attenzione costante alla sua assunzione.

La vitamina D è un elemento essenziale per la salute dell’organismo, in particolare per il benessere di ossa, muscoli e sistema immunitario. Nota come la “vitamina del sole”, spesso si tende a sottovalutare l’importanza di mantenerne livelli adeguati anche nei mesi estivi. Durante l’esposizione solare, infatti, la pelle stimola la produzione di vitamina D grazie ai raggi UVB, ma non sempre questo processo è sufficiente a garantirne un apporto ottimale, soprattutto in assenza di abitudini corrette o in presenza di fattori che ne ostacolano la sintesi. Per questo motivo, in alcune circostanze, può essere utile valutare l’ integrazione di vitamina D in estate, capiamo insieme quando e perché. Carenza di vitamina D in estate. Contrariamente a quanto si possa pensare, la carenza di vitamina D non è un fenomeno esclusivo dei mesi invernali e, anche in estate, alcune persone non riescono a produrne una quantità sufficiente. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Vitamina D: anche in estate potremmo averne bisogno. Ecco perché

Vitamina D: anche in estate potremmo averne bisogno. Ecco perché

