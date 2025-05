Viste da vicino | viaggio nell’universo delle Pmi

Ha preso il via "Viste da vicino: viaggio nell’universo delle Pmi", un ciclo di incontri organizzato da Marco Gambardella, Presidente del Comitato Piccola Industria e Vice Presidente di Confindustria Salerno. L'iniziativa nasce per esplorare le sfide e le opportunità delle piccole e medie imprese, fondamentali per lo sviluppo economico locale.

Ha preso il via la prima tappa di “Viste da vicino: viaggio nell’universo delle Pmi”, il ciclo di incontro organizzato dal Presidente del Comitato Piccola Industria e Vice Presidente di Confindustria Salerno con delega alle Aree Industriali e alle infrastrutture, Marco Gambardella. L’incontro, che ha avuto luogo nell’aula consiliare del Comune di Sarno, è stato organizzato in collaborazione con il Cais, il Consorzio di imprese insistenti nell’area industriale di Sarno e il Comune di Sarno. Durante i lavori sono stati approfonditi due aspetti particolarmente importanti e di grande interesse per le aree industriali: la questione energetica e le opportunità derivanti dalla Zes, zona economica speciale Dopo i saluti istituzionali di Marco Gambardella, Presidente Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno e Vice Presidente delegato alle Aree industriali e alle infrastrutture; Francesco Squillante, Sindaco di Sarno; Umberto Adiletta, Presidente Cais Sarno e Alfonso Campitelli, Vicepresidente Cais Sarno, si è discusso della qualità del servizio elettrico con un focus sugli investimenti pianificati da e-Distribuzione da parte di Pasquale Autiero, Responsabile Unità Territoriale di Salerno e-Distribuzione. 🔗Leggi su Ildenaro.it

