Visite guidate serali a Villa Cerami

Scopri la magia di Villa Cerami con le visite guidate serali, in programma sabato 17 maggio in occasione della Notte Europea dei Musei. A cura di Officine Culturali, le visite si svolgeranno alle 19:00, 20:00 e 21:00, offrendo un'opportunità unica per esplorare la storia affascinante di uno dei palazzi storici dell'Università di Catania.

