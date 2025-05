Vis Pesaro coinvolta nel caso Bagni | Le Iene indagano sulla sua agenzia Il club agisce e sospende Menga

Vis Pesaro è al centro di uno scandalo legato all'ex calciatore Salvatore Bagni, coinvolto in un'inchiesta de Le Iene sulla sua agenzia, la "Be GR8 Sport", gestita dal figlio Gian Luca. In risposta alle rivelazioni, il club ha deciso di sospendere Menga, creando un clima di particolare tensione nel mondo del calcio.

Vis Pesaro coinvolta nel caso Bagni: Le Iene indagano sulla sua agenzia. Il club agisce e sospende Menga Salvatore Bagni, ex calciatore di Inter e Napoli, è stato coinvolto in un’inchiesta de Le Iene riguardante la sua agenzia, la “Be GR8 Sport”, gestita dal figlio Gian Luca. L’inviato Luca Sgarbi ha simulato di essere il . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vis Pesaro coinvolta nel caso Bagni: Le Iene indagano sulla sua agenzia. Il club agisce e sospende Menga

Cosa riportano altre fonti

Scandalo nel calcio: Salvatore Bagni e il caso dei 30mila euro per giocare in serie C

Secondo msn.com: Salvatore Bagni coinvolto in un'inchiesta delle Iene: 30mila euro per trovare una squadra in serie C, coinvolta anche la Vis Pesaro.

Bufera Bagni alle Iene, la Vis Pesaro sospende il ds Michele Menga

Segnala msn.com: La società si dichiara totalmente estranea ai fatti riportati nel corso del servizio televisivo e respinge con fermezza ogni tentativo di accostare il proprio nome a vicende di cui è completamente est ...

Vis Pesaro beffata dal Rimini: pareggio al 94° nei play off

Come scrive lanazione.it: La Vis Pesaro subisce il pareggio del Rimini al 94° nei play off, nonostante il predominio territoriale e le occasioni create.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le Iene, anticipazioni stasera martedì 30 marzo su Italia 1

martedì 30 marzo 2021 andrà in onda su Italia 1 un nuovo appuntamento con Le Iene Show, il programma di servizio e inchiesta ideato da Davide Parenti, ora in onda sia il martedì che il venerdì.