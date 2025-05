Virtus | Reazione alle Avversità e Nuove Speranze nei Playoff

La Virtus si prepara ad affrontare i playoff con rinnovata fiducia, grazie al primato conquistato domenica. Nonostante le avversità, come l’infortunio di Pajola e i falli di Clyburn, Shengelia e Hack, la squadra di Dusko Ivanovic ha dimostrato resilienza e capacità di reazione. Conspirano ora nuove speranze per un percorso vincente.

Virtus, due motivi per sorridere. Forse tre, ripensando al primato conquistato domenica e a come la squadra di Dusko Ivanovic è riuscita a reagire alle avversità, dall'infortunio di Alessandro Pajola all'uscita precoce per falli di elementi importanti quali Will Clyburn, Toko Shengelia e Daniel Hackett. Il successo e il modo con cui è maturato, strappa un terzo sorriso. Ma quelli che contano di più, probabilmente, sono i primi due. Su Alessandro Pajola c'era un pizzico di apprensione, pur sapendo che capitan Futuro ha una soglia di dolore notevole ed è capace di stare in campo, anche incerottato, senza paura. Del resto stiamo parlando di un ragazzo che, sul campo – basta ripensare all'Europa di qualche tempo fa – ha pure perso un dente, per un colpo tanto fortuito quanto pesante. Si pensava che Pajola dovesse disertare quantomeno gara-uno, quella in programma domenica sera, alla Segafredo Arena, contro la Reyer Venezia.