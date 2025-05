Violenze su pazienti | 3 condanne a Roma

Tre condanne e un'assoluzione: è questo il verdetto del Gup di Roma nel processo agli operatori sociosanitari del Centro di educazione motoria (Cem), accusati di torture e maltrattamenti su pazienti con gravi patologie psicofisiche. Le pene variano dai 3 anni e 4 mesi, in un caso che ha suscitato indignazione e allerta sociale.

Tre condanne e una assoluzione. Così il Gup di Roma nel processo, con rito abbreviato, agli operatori sociosanitari del Centro di educazione motoria (Cem) arrestati a Roma nel 2024 accusati di tortura e maltrattamenti su pazienti con gravi patologie psicofisiche. Condanne dai 3 anni e 4 mesi ai 2 anni e 4 mesi. L'assoluzione per "non aver commesso il fatto". Dopo la denuncia della Croce Rossa partirono le indagini Due imputati già rinviati a giudizio. Quattro patteggiarono a 4 anni per tortura. Ad altri 2 "percorsi di recupero"