Violenza sessuale talent scout del cinema davanti al giudice | Abusi su un 11enne

Il caso di violenza sessuale che ha coinvolto un talent scout del cinema si apre davanti al giudice, rivelando abusi su un ragazzo di soli 11 anni. Dopo anni di silenzio, l'adolescente ha deciso di denunciare quegli eventi traumatici, portando alla luce una verità dolorosa e complessa, che ha scosso la comunità di Bologna.

Bologna, 13 maggio 2025 – Si sarebbe tenuto tutto dentro, per anni, e poi, una volta cresciuto, avrebbe sentito l’esigenza di tirare fuori quel ricordo di quando era solo un bambino. Così è partita una denuncia per violenza sessuale su minore, da parte dell’allora 11enne, oggi ragazzo, contro un conoscente dei suoi genitori, figura nota nel mondo del cinema bolognese, in cui si occupa di casting, e della scena culturale e sociale cittadina. E in seguito a quella denuncia ora è stata fissata al 24 giugno l’udienza preliminare davanti al gup Roberta Malavasi, dopo che il pm Luca Venturi ha chiesto il rinvio a giudizio. Il ragazzo, assistito dall’avvocato Matteo Murgo, a settembre 2024 ha denunciato in Questura i fatti che sarebbero avvenuti diversi anni prima. Stando al suo racconto, quella sera stava giocando con la playstation (nella stanza c’era anche il figlioletto dell’imputato, che in quel momento dormiva). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale, talent scout del cinema davanti al giudice: “Abusi su un 11enne”

