Violenza sessuale su due bambini pakistano a processo in Assise

Un caso di violenza sessuale su due bambini pakistani è al centro di un processo in assise. I fatti, avvenuti nel febbraio del 2024 davanti a una scuola di Arezzo, hanno scosso la comunità locale. Dopo un'indagine, la Polizia ha identificato e arrestato il presunto aggressore, avviando un importante percorso giudiziario.

I fatti si verificarono nel febbraio del 2024 di fronte ad una scuola ad Arezzo. L'uomo fu poi individuato dalla Polizia e arrestato.

