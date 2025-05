Violenza sessuale su 14enne | sentito il nonno

Un presunto caso di violenza sessuale su una 14enne ha scosso la comunità di Civitanova. Ieri, durante il processo al tribunale di Macerata, il nonno della vittima ha testimoniato riguardo all'incontro che si è svolto lo scorso agosto, quando la giovane e un'amica di 16 anni avevano trascorso la serata in un locale.

Presunta violenza sessuale su una 14enne che aveva trascorso la serata in un locale con una amica di 16 anni, lo scorso agosto: ieri in aula, davanti al collegio dei giudici del tribunale di Macerata, sono stati sentiti il nonno della vittima, che aveva accompagnato le due ragazzine a Civitanova, la genetista forense e il consulente forense che si è occupato dell'analisi sui telefoni cellulari, nel corso dell'udienza che è durata oltre tre ore. Il nonno ha confermato di aver accompagnato le due amiche e che quando era andato a riprenderle al luogo e orario concordati non c'erano. All'1.45 il nonno aveva scritto un messaggio alla nipotina, dicendole che si trovava davanti al locale del lungomare Piermanni. All'1.53 la risposta della ragazzina: "Stiamo uscendo". Meno di tre minuti dopo la chiamata al 112 e, in mezzo, diversi messaggi che si sarebbero scambiate le due amiche.

