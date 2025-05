Violenza sessuale caos nel calcio | fatti i nomi dei calciatori indagati

L'inchiesta sulla presunta violenza sessuale nel mondo del calcio continua a far tremare il panorama sportivo. Una giovane di Udine ha denunciato un calciatore professionista, e i carabinieri hanno anche identificato e denunciato due complici presenti durante l'episodio. Le indagini si intensificano, rivelando un clima di caos tanto dentro quanto fuori dal campo.

Prosegue senza sosta l’inchiesta sulla presunta violenza sessuale denunciata da una giovane udinese nei confronti di un calciatore professionista. I carabinieri di Udine hanno identificato e denunciato formalmente anche le due persone che si trovavano con l’atleta nella notte tra sabato e domenica, quando la vicenda sarebbe avvenuta. Il fascicolo, coordinato dal sostituto procuratore Marco Panzeri, è scattato dopo la querela presentata dalla ragazza, la quale ha raccontato in modo dettagliato di trovarsi in uno stato di alterazione alcolica quando, terminata la serata in un locale di Campoformido, il gruppo si è spostato in un appartamento di proprietà del calciatore. Qui, secondo il suo racconto, la violenza si sarebbe consumata nonostante le sue chiare resistenze. Gli investigatori hanno appreso che il calciatore è un professionista tesserato, presumibilmente di nazionalità francese: la sua identità non è stata resa nota per tutelare la presunzione di innocenza. 🔗Leggi su Thesocialpost.it