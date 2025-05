Violento nubifragio e allagamenti nel Milanese albero si spezza

Un violento nubifragio ha colpito Milano e dintorni nella serata di martedì 13 maggio, causando ingenti danni. Oltre a forti piogge e allagamenti, come nel quartiere di Ponte Lambro, si segnalano alberi spezzati e scene di devastazione. Le immagini condivise sui social rivelano l’entità degli effetti del maltempo sulla città e sull’hinterland.

