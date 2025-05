Vintage dischi da collezione e modernariato a Dovadola torna il mercatino Amarcord

Domenica 18 maggio, Dovadola ospita "A m'arcord", il mercatino dell'antiquariato promosso dalla Pro Loco. Ogni terza domenica del mese, piazza Berlinguer si trasforma in un paradiso per gli amanti di dischi da collezione, oggettistica vintage e modernariato. Un appuntamento imperdibile per scoprire tesori nascosti e pezzi unici da aggiungere alla propria collezione!

Come ogni terza domenica del mese il 18 maggio a Dovadola torna "A m'arcord", il mercatino dell'antiquariato promosso dalla Pro Loco in piazza Berlinguer. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti di brocantage, oggettistica, mobili, libri, dischi, collezionismo, vintage e modernariato. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Vintage, dischi da collezione e modernariato, a Dovadola torna il mercatino "Amarcord"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dischi, fumetti, oggettistica e abbigliamento vintage a Firenze

Segnala nove.firenze.it: Come ogni quarto fine settimana, tappa obbligata al Mercatino di Piazza dei Ciompi con i suoi dischi, fumetti, oggettistica e abbigliamento vintage ... Dischi da collezione o non, rock, soul ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Reverendo torna a cantare con J-Ax e annuncia il nuovo album Uno

A sette anni dal suo ultimo (e primo) lavoro solista “Oltre”, torna il musicista pugliese Reverendo con il nuovo album “ Uno ”.