Vinicius chiede 30 milioni all’anno per rinnovare col Real E intanto continuano i colloqui con l’Arabia Marca

Vinicius Jr si trova al centro di un intricato gioco di negoziazioni: chiede 30 milioni all’anno per rinnovare con il Real Madrid, mentre i colloqui con club arabi continuano. Con il suo contratto attuale in scadenza nel 2027, il futuro dell'attaccante brasiliano rimane avvolto nell'incertezza, tra ambizioni e proposte lucrative.

Il futuro di Vinicius Jr è ancora incerto: mentre i suoi agenti sperano in una proposta miliardaria dall’Arabia, le trattative per rinnovare il suo contratto con il Real Madrid (scade nel 2027) rimangono aperte ma in stand by. Vinicius chiede 30 milioni a stagione per rinnovare col Real e continua a dialogare con i club arabi. Secondo quanto riportato da Marca: Il rinnovo di Vinicius con il Real Madrid non è ancora così vicino come affermato tre settimane fa. I colloqui tra le due parti per estendere e migliorare il contratto dell’attaccante sono iniziati all’inizio dell’anno; sebbene siano stati fatti progressi da allora, l’accordo è tutt’altro che chiuso, come l’entourage del brasiliano ha riconosciuto la scorsa settimana. Le nuove richieste di stipendio del giocatore, ridotte a 30 milioni netti, sono ancora lontane da ciò che il Real Madrid è disposto a pagare (non più di 20 milioni). 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vinicius chiede 30 milioni all’anno per rinnovare col Real. E intanto continuano i colloqui con l’Arabia (Marca)

