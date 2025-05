Vinicio Capossela il 15 maggio al Salone del Libro di Torino per Il bosco di Renato

Vinicio Capossela parteciperà alla XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino il 15 maggio. L’incontro, intitolato "Il bosco di Renato", si svolgerà nel Padiglione 1 / Spazio della Città di Torino e della Città Metropolitana, ricordando cinque anni dalla scomparsa di Renato. Un’occasione unica per esplorare temi di memoria e creatività.

TORINO – Vinicio Capossela è tra gli ospiti della XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino per l’incontro Il bosco di Renato, in programma giovedì 15 maggio alle ore 16.45 nel Padiglione 1 Spazio della Città di Torino e della Città Metropolitana. A cinque anni dalla scomparsa di Renato Striglia, dj, radiofonico e leggenda della Torino dei Murazzi, “Il bosco di Renato” è un incontro per parlare del progetto che più di ogni altro Renato aveva a cuore: la realizzazione de “Il bosco di latte – radiodramma per voci” di Dylan Thomas. L’incontro, realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Torino, International Music and Arts, Gibilterra e La Cupa, sarà introdotto dall’Assessora alla Cultura della Città di Torino Rosanna Purchia e vedrà la partecipazione di Alberto Campo, giornalista musicale e co-conduttore radiofonico con Renato Striglia; del poeta Enrico Testa, che ha recentemente realizzato per Einaudi una nuova traduzione dell’opera, intitolata “Milk wood”; e di Vinicio Capossela, che raccogliendo le indicazioni di Renato, sta lavorando alla realizzazione di una versione radiofonica con la complicità e le voci di molti amici di entrambi. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Vinicio Capossela il 15 maggio al Salone del Libro di Torino per “Il bosco di Renato”

