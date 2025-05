Vincicasa 500mila euro a Messina | si tratta della 215esima casa vinta dalla nascita del gioco

La fortuna bussa a Messina: un fortunato giocatore ha vinto 500.000 euro con VinciCasa, segnando la 215esima casa dall'inizio del gioco. L'importante vincita, centrata con un "5" nell'estrazione del 13 maggio 2025, è stata effettuata al Sisal Bar San Martino in Viale S. Un altro sogno che diventa realtà in Sicilia!

La fortuna fa tappa in Sicilia. Il VinciCasa ha premiato un fortunato giocatore di Messina con ben 500.000 euro, la vincita massima – riporta l’Agenzia Agimeg. E’ stato centrato un “5”, nell’estrazione di martedì 13 maggio 2025, presso il punto vendita Sisal Bar San Martino situato in Viale S. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Vincicasa, 500mila euro a Messina: si tratta della 215esima casa vinta dalla nascita del gioco

