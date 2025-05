Vinci il kit per la raccolta differenziata si ritira in tabaccheria | ecco dove

Scopri come ottenere il tuo kit per la raccolta differenziata a Vinci! Oltre 600 residenti hanno già usufruito di questo servizio pratico e veloce, ritirando le attrezzature necessarie presso le tabaccherie locali. Non perdere l’occasione di partecipare attivamente alla salvaguardia dell’ambiente. Ecco dove trovarlo!

Vinci (Firenze), 14 maggio 2025 – Sono oltre 600 gli utenti del comune di Vinci che si sono recati in tabaccheria per ritirare le attrezzature per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani dall’attivazione di questo servizio, comodo e veloce, che permette di ricevere il kit contenente sacchi per imballaggi e, previa attivazione del servizio, sacchi sanitari per la raccolta dei supporti igienici e dei pannolini per bambini sotto i 3 anni. Per attivare questa procedura è sufficiente mostrare il proprio documento d’identità e il codice utenza (visibile nella sezione Account di Aliapp, l’app di Alia Multiutility disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, o nell’ultima bolletta ricevuta) in una delle tabaccherie convenzionate presenti sul territorio comunale. Si ricorda, altresì, che per la prima attivazione della raccolta dei sacchi sanitari è necessario recarsi presso gli sportelli Alia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vinci, il kit per la raccolta differenziata si ritira in tabaccheria: ecco dove

