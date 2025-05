Vincenzo Ferrera Paolo Licata Tania Bombaci video intervista L’amore che ho | L’odissea di Rosa Balistreri

In questa video intervista, il regista Paolo Licata e gli attori Vincenzo Ferrera e Tania Bombaci ci raccontano "L’amore che ho", il biopic dedicato all'artista siciliana Rosa Balistreri. Presentato al Torino Film Festival, il film celebra la vita e le emozioni di una straordinaria figura della musica siciliana, ora disponibile al cinema.

Diretto da Paolo Licata e interpretato da Lucia Sardo, Donatella Finocchiaro, Anita Pomario, Tania Bambaci, Carmen Consoli, Vincenzo Ferrera, Katia Greco, Maziar Firouzi, L'amore che ho è nei cinema dall'8 maggio, distribuito da Dea Film.