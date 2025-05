Villa Sperlinga una mozione per apporre una targa in memoria di Peppino e Felicia Impastato

Villa Sperlinga, cuore pulsante di Palermo, si trasforma in un simbolo di memoria e resistenza. In occasione della manifestazione per il 47° anniversario dell'omicidio di Peppino e Felicia Impastato, verrà affissa una targa commemorativa, rendendo omaggio a due figure fondamentali nella lotta contro la mafia e dedicando un luogo della città alla loro eroica memoria.

