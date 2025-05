Villa Sandi rafforza l' esperienza turistica | due nuovi cottage green nel cuore del prosecco

Villa Sandi potenzia l'esperienza enoturistica con l'apertura di due nuovi cottage green, Sole e Luna, nel cuore delle colline di Valdobbiadene, patrimonio dell'Umanità UNESCO. Immersi nel verde della Locanda Sandi, una storica casa colonica veneta, questi alloggi ecosostenibili offrono un'opportunità unica per scoprire il Prosecco in un contesto naturalistico e culturale straordinario.

Nel cuore delle colline di Valdobbiadene, patrimonio dell’Umanità UNESCO, nasce un nuovo capitolo dedicato all’enoturismo firmato Villa Sandi: Sole e Luna, sono i due nuovi cottage ecosostenibili immersi nel verde di Locanda Sandi - casa colonica del Veneto degli inizi ‘900, recuperata nel. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Villa Sandi rafforza l'esperienza turistica: due nuovi cottage green nel cuore del prosecco

Potrebbe interessarti su Zazoom

Xiaomi: in arrivo due nuovi Mi Store

La settimana in arrivo? davvero speciale! Non solo per le tantissime offerte e promozioni che Xiaomi ha preparato in occasione del Black Friday, ma anche perch? l?espansione del brand nel mercato italiano prosegue con l?annuncio dell?apertura di due nuovi Mi Store Italia, uno a Verona e l?altro a Roma.