Vieste salvato un turista tedesco con il windsurf in difficoltà

Nelle acque di Torre di Porticello, vicino a Vieste, la Guardia di Finanza ha salvato un turista tedesco in difficoltà mentre praticava windsurf. Grazie ai sofisticati sistemi radar a bordo, le autorità sono riuscite a individuare la situazione critica dell'uomo, garantendo un intervento tempestivo e risolutivo.

La guardia di finanza, durante un servizio di pattugliamento costiero nelle acque antistanti Torre di Porticello, nei pressi di Vieste (Foggia), ha tratto in salvo un turista tedesco in difficoltà mentre praticava windsurf. L'uomo, avvistato grazie ai sistemi radar di bordo, si trovava in evidente affanno, incapace di risalire sulla tavola e di riprendere la navigazione. L'intervento tempestivo delle Fiamme Gialle ha permesso di raggiungerlo rapidamente: il turista, allo stremo delle forze per lo sforzo fisico sostenuto, è stato issato a bordo e immediatamente assistito. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Vieste, salvato un turista tedesco con il windsurf in difficoltà

