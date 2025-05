Vie in Festa a Grignasco

Domenica 18 maggio, Grignasco si anima con "Vie in Festa"! Dalle ore 10 fino a sera, il centro si trasforma in un vivace palcoscenico a cielo aperto, ricco di mercatini, musica dal vivo, gustosissimi aperitivi e pranzi, spettacoli itineranti e divertenti attività per bambini. Non mancherà l'esposizione di auto d'epoca per un giorno indimenticabile!

Vie in Festa a Grignasco. Domenica 18 maggio dalle ore 10 fino a sera Grignasco si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Vie del centro piene di mercatini, musica dal vivo, aperitivi, pranzi e merende, spettacoli itineranti, attività per bambini, esposizione di auto d'epoca. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Vie in Festa a Grignasco

Potrebbe interessarti su Zazoom

Festa 18 anni a Roma : ecco tutto quello che ti serve

Organizzare un compleanno permette di sbizzarrirci molto e di scatenare la nostra creatività. Le persone più esuberanti scelgono di organizzare una festa di compleanno in grande stile, magari a tema e con tanti invitati; c’è poi invece chi preferisce una festa più modesta tra pochi intimi.