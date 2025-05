VIDEO | Valorizzare il fiume e la costa per una città sempre più sostenibile | intesa università-Comune

Scopri come la sinergia tra università e comune promuove la valorizzazione del fiume e della costa, creando una città sempre più sostenibile. Attraverso progettazioni innovative, mobilità sostenibile e processi partecipativi, il protocollo d’intesa firmato il 14 maggio si propone di costruire un sistema integrato per il futuro della comunità e dell’ambiente.

Progettazione e valorizzazione del fiume, del mare, della fascia costiera, mobilità sostenibile e processi di partecipazione ai tavoli decisionali. L’obiettivo è fare sistema. Come? Attraverso un protocollo d’intesa, stipulato nella mattina di mercoledì 14 maggio, nella sala giunta di Palazzo di. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - VIDEO | "Valorizzare il fiume e la costa per una città sempre più sostenibile": intesa università-Comune

Potrebbe interessarti su Zazoom

E' Italiana la prima APP per trovare la moda sostenibile

L'attenzione dei consumatori verso l'ambiente è sicuramente un trend in forte crescita, nascono infatti sempre più applicazioni per i nostri dispositivi mobili pronte ad aiutarci verso acquisti più consapevoli.