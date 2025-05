VIDEO Giornata dello Sport in Floridiana col ‘Pampa’ Sosa e Santacroce

Mercoledì 14 maggio 2025, la Floridiana ospiterà la seconda edizione della Giornata dello Sport, un evento organizzato dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania insieme a varie associazioni locali. Tra gli ospiti speciali, il celebre ‘Pampa’ Sosa e l'atleta Santacroce, pronti a celebrare il valore dello sport e della comunità in un contesto unico.

Mercoledì 14 maggio 2025 la Direzione regionale Musei nazionali Campania, in collaborazione con il Comitato Gazebo Verde, il Comitato Vivibilità Cittadina, l'Associazione GEA, il Comitato Civico Vomero e l'Associazione IASMeD, presenta la seconda edizione della Giornata dello Sport in Floridiana, nata per promuovere la sinergia tra natura e sport in uno dei parchi storici più amati della città. L'iniziativa, che gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, della Municipalità V Arenella-Vomero, di ABC Napoli, del Comitato Regionale Fljkam Campania Lotta olimpica e della FIDAL Comitato Regionale Campania, ha l'obiettivo di diffondere nell'interesse pubblico buone pratiche di tipo sportivo e fisico-motorio all'aria aperta, specialmente tra le fasce giovanili della popolazione metropolitana.

