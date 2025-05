VIDEO | Dopo la Bandiera blu è corsa contro il tempo per pulizia e servizi Basile | Non è solo un simbolo ma frutto di un grande lavoro

Messina si prepara all'estate con entusiasmo, festeggiando il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu per undici chilometri di costa, da Mortelle a Santa Margherita. Questo traguardo non è solo un simbolo, ma il risultato di un impegno costante nella pulizia e nei servizi, celebrato dall'amministrazione comunale in un evento speciale. Scopriamo di più!

Per l'estate ormai alle porte Messina punta tutto su quegli undici chilometri di costa da Mortelle a Santa Margherita (ecco quali sono) che ieri hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. Un risultato celebrato dall'amministrazione comunale stamane in una location tutt'altro.

