VIDEO | Corazzi guarda lontano | Stagione in saliscendi ci servirà d' insegnamento

Azzurra Corazzi, talentuosa centrocampista classe 2001, si è distinta nella stagione del’A.C.F. Arezzo, guadagnandosi la Chimera d’oro come meglio calciatrice. Con un talento innato per il gol e una presenza costante in campo, Azzurra riflette sulla sua crescita e sul percorso che l’ha portata a questo prestigioso riconoscimento. "Onorata di aver ricevuto..."

