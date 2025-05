Vicenza bimbo di 6 anni sfugge al controllo della mamma e viene investito da un suv è grave

Un tragico incidente ha scosso Vicenza, dove un bambino di sei anni è stato investito da un SUV mentre sfuggiva al controllo della madre. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe approfittato di un momento di distrazione della madre per attraversare la strada, colpito da un veicolo in transito. Le condizioni del bambino sono gravissime.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino avrebbe approfittato di un attimo di distrazione della madre per dirigersi verso la strada. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo un Suv Mercedes, condotto da un uomo di mezza età residente in zona, che non è riuscito a evitare l’impatto. 🔗Leggi su Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Vicenza, bimbo di 6 anni sfugge al controllo della mamma e viene investito da un suv, è grave

Scrive fanpage.it: Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino avrebbe approfittato di un attimo di distrazione della madre per dirigersi verso la strada ...

Romano d'Ezzelino, grave un bimbo di 6 anni investito da un'auto

Come scrive rainews.it: Il piccolo, sbalzato per diversi metri, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Bortolo nel capoluogo berico ...

Bimbo di 6 anni investito da un’auto e sbalzato per metri: elitrasportato in ospedale, è grave

Secondo nordest24.it: ROMANO D'EZZELINO (VI) - Un tragico incidente si è verificato oggi, mercoledì 14 maggio, intorno alle 13 in viale Generale Giardino, tra Bassano del Grappa e Romano d'Ezzelino in provincia di Vicenza.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bimbo malato, il padre lo strangola e poi si suicida

Un uomo di 43 anni ha ucciso suo figlio di due anni e poi si è suicidato. La tragedia è avvenuta in provincia di Treviso, al Castello di Godego.